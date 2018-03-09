"Люди, которые принимают ответственные решения, должны понести наказания за те вещи, которые сейчас происходят". Загадочная речь президента ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался максимально осторожно по поводу скандала с судейством в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против "Спартака" (1:0). В концовке матча форвард армейцев Иван Телегин получил десятиминутный плюс дисциплинарный до конца игры (10+20) штраф. После матча главный тренер армейцев Игорь Никитин назвал арбитров бессовестными людьми. ЦСКА выиграл серию и вышел в полуфинал конференции.

- Благодарны "Спартаку" за серию, в каждом матче была интрига, несмотря на счет в серии, теперь двигаемся дальше и готовимся к следующему сопернику, - цитирует ТАСС Есмантовича. - Что касается слов Никитина по удалению Телегина, то мы переговорим с тренером по поводу его высказываний. Хотя понимаем, что эмоции захлестывают, так как это плей-офф, есть и посложнее перепалка - между "Нефтехимиком" и "Трактором". Есть некоторые вещи, на которые неприятно смотреть, - это настолько неинтересно и безграмотно, что просто удивляешься ситуациям, которые происходят вокруг хоккея.

Мне бы очень хотелось, чтобы те люди, которые принимают ответственные решения, со временем понесли определенные наказания за те вещи, которые сейчас происходят. Я очень надеюсь, что эти слова дойдут по адресу тем людям, которые творят такие вещи.