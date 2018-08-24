Любимов – о первой шайбе за "Магнитку": "Лиха беда начало"

Новичок магнитогорского "Металлурга" форвард Роман Любимов после поражения в матче Мемориала Ромазана от "Торпедо" (5:6 Б) отметил: в первом периоде встречи он с трудом соображал, что делать. До этого 26-летний россиянин выступал за ЦСКА.

– Неплохая игра! Мне немного тяжеловато было – первая игра в сезоне… В первом периоде вообще с трудом соображал, что делать, – приводит официальный сайт "Магнитки" слова Любимова. – Во втором стало получше. По игре в целом – забили хорошие моменты, но жалко, что проиграли по буллитам. Есть над чем работать.

– Гол в первой же игре. Какие эмоции?

– Здорово, приятно! Жаль, что не получилось победить в моем первом матче за команду. Но лиха беда начало! Будем надеяться, что дальше будем только выигрывать.

– Поиграли сегодня в разных сочетаниях. Где было комфортнее или пока не ясно?

– Да везде здорово было, со всеми ребятами. Все помогали, подсказывали – по системе все равно есть различия с прошлой командой. Все в порядке.

– Как стадион, болельщики?

– Отлично, все здорово. Очень много положительных комментариев и положительных слов написали в соцсетях. Буду стараться, выкладываться в каждом матче и радовать болельщиков своей игрой.