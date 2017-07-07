Любимов не исключил возможность вернуться в НХЛ

Нападающий ЦСКА Роман Любимов отметил, что во многом перешел в состав армейцев из-за возможности поехать на Олимпиаду. Он также добавил, что может вернуться в НХЛ.

Напомним, что 3 июля 25-летний игрок подписал трехлетний контракт с ЦСКА. Он уже выступал за клуб с 2011 по 2016 год. В составе армейцев он стал победителем чемпионата России. Перед началом сезона-2016/17 он перешел в НХЛ, подписав однолетний контракт с "Флайерз". В "Филадельфии" он провел 47 матчей, абрав 6 (4+2) очков.

– Поступило предложение от "Филадельфии", взвешивал все "за" и "против", в итоге выбрал возвращение домой, о выборе не жалею, – приводит ТАСС слова Любимова. - Важным фактором стали возможность поездки на Олимпиаду и игровое время в команде. Не всегда попадал в команду, когда попадал, то игрового времени было 5-7 минут, тяжело держать игровую форму при таком количестве времени. Но ни в коем случае не жалею, что съездил в НХЛ, я посмотрел что это такое и не исключаю возможности вернуться туда.

Я много контактировал с тренером "Филадельфии" по нападающим, так как он тренировал неиграющий состав. И когда я ему написал, что теперь в ЦСКА, он поблагодарил меня за работу и сказал, что будем на связи.