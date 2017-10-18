Лукин продолжит карьеру в "Салавате Юлаеве"?

Нападающий Владислав Лукин, три последних сезона выступавший в WHL за "Трай-Сити", продолжит карьеру в "Салавате Юлаеве", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. По информации издания, контракт 20-летнего форварда с клубом из Уфы будет рассчитан на 2 года.

- Условия контракта с Владиславом Лукиным уже согласованы, он подпишет двухлетний двусторонний контракт, - приводит "Р-Спорт" слова источника, знакомого с ходом переговоров. - В ближайшие дни Лукин присоединится к команде. Летом он уже был на просмотре в "Салавате", но после предсезонки попросил отпустить его в Северную Америку. Была договоренность, что если он не сможет пробиться там, то вернется в Уфу.