Лукаш Радил: "Спартак" лишь до нового года показывал игру, достойную выхода в плей-офф КХЛ"

Нападающий "Спартака" Лукаш Радил отметил, что команда неплохо играл до нового года, после чего наступил спад, приведший к непопаданию команды в плей-офф КХЛ. По итогам регулярного чемпионата клуб занял предпоследнее, 13-е место в таблице Западной конференции.

– Считаю, что до нового года мы играли хорошо и могли попасть в плей-офф, однако после нового года мы проиграли довольно много матчей, – цитирует ТАСС Радила. – Осталось большое разочарование от последнего дерби, в котором мы пропустили шесть голов.

Со сменой тренера мы поменяли тактику, стали играть с акцентом на оборону. Считаю, что такая тактика до нового года работала, после чего я не знаю, что произошло, поскольку мы перестали забивать и стали много пропускать.

Истекающий в следующем году контракт? Мне очень нравится "Спартак". Если клуб хочет, чтобы я остался, я буду счастлив играть здесь.