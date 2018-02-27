Лукаш Радил: "Олимпийский опыт поможет в матчах за "Спартак"

Сегодня в чемпионате КХЛ при поддержке ООО Субару Мотор состоялся ретро-матч между "Спартаком" и "Локомотивом" (0:2), который был посвящен 80-летию легенды красно-белых, знаменитого нападающего Бориса Майорова. Перед началом игры состоялась церемония чествования юбиляра. После окончания встречи корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ поговорила с одним из лидеров "Спартака", чешским нападающим Лукашем Радилом, выступавшим на Олимпиаде в Пхенчхане.

- Почему не получилось сегодня победить? - вопрос Радилу.

- Соперник играл хорошо, а вот мы не смогли показать качественный хоккей. Так не играют команды, которые хотят попасть в плей-офф. Тем не менее, у нас были шансы забить, было пять минут большинства. Если бы получилось его реализовать, было бы легче.

- Как себя чувствуете после возвращения с Олимпиады?

- Немного устал. В Пхенчхане шесть часов разницы с Москвой. Я только вчера прилетел. Но это не имеет значения, надо было играть лучше.

- Какие впечатления оставила Олимпиада?

- Мы заняли четвертое место - для меня оно самое плохое. Мы попали в полуфинал и стали командой, которая осталась без медалей. У меня еще будет время все проанализировать. А вот атмосфера очень понравилась. Было интересно.

- Финал смотрели?

- Конечно. Вашей сборной пришлось тяжело - удалось сравнять счет лишь за минуту до конца третьего периода.

- Олимпийский опыт вам поможет?

- Да. На таком турнире все делается быстрее. Матчи все психологически тяжелые, особенно когда шла борьба за медали. Это большой опыт для меня.