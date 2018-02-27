22:49 27 февраля | Хоккей — КХЛ

Лукаш Радил: "Олимпийский опыт поможет в матчах за "Спартак"

Нападающий "Спартака" Лукаш Радил. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Нападающий "Спартака" Лукаш Радил. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Сегодня в чемпионате КХЛ при поддержке ООО Субару Мотор состоялся ретро-матч между "Спартаком" и "Локомотивом" (0:2), который был посвящен 80-летию легенды красно-белых, знаменитого нападающего Бориса Майорова. Перед началом игры состоялась церемония чествования юбиляра. После окончания встречи корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ поговорила с одним из лидеров "Спартака", чешским нападающим Лукашем Радилом, выступавшим на Олимпиаде в Пхенчхане.

- Почему не получилось сегодня победить? - вопрос Радилу.

- Соперник играл хорошо, а вот мы не смогли показать качественный хоккей. Так не играют команды, которые хотят попасть в плей-офф. Тем не менее, у нас были шансы забить, было пять минут большинства. Если бы получилось его реализовать, было бы легче.

- Как себя чувствуете после возвращения с Олимпиады?

- Немного устал. В Пхенчхане шесть часов разницы с Москвой. Я только вчера прилетел. Но это не имеет значения, надо было играть лучше. 

- Какие впечатления оставила Олимпиада?

- Мы заняли четвертое место - для меня оно самое плохое. Мы попали в полуфинал и стали командой, которая осталась без медалей. У меня еще будет время все проанализировать. А вот атмосфера очень понравилась. Было интересно. 

- Финал смотрели?

- Конечно. Вашей сборной пришлось тяжело - удалось сравнять счет лишь за минуту до конца третьего периода. 

- Олимпийский опыт вам поможет?

- Да. На таком турнире все делается быстрее. Матчи все психологически тяжелые, особенно когда шла борьба за медали. Это большой опыт для меня. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!