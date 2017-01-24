Лукаш Радил: "Игроки "Спартака" не боялись болельщиков"

Нападающий "Спартака" Лукаш Радил не испытывал страха во время разговора с болельщиками накануне матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:6). Ранее фанаты красно-белых пришли в раздевалку и провели жесткий разговор с игроками.

- Такое случилось в первый раз за мою карьеру, - приводит "Р-Спорт" слова Радила. - Я понимаю болельщиков - мы играем плохо, они хотят что-то сказать нам. Каждый волен говорить. Думаю, все в порядке. Иногда я понимал, что они говорят. Было ли страшно? Нет, думаю, парням тоже. Как я уже сказал, мы понимаем, что они злы на нас, поэтому страха не было.

Знаю, как важно это дерби было для болельщиков. Поэтому мы вышли побеждать, провели хороший первый период, но потом случилось то, что я не могу объяснить, и все было закончено. Возможно, нужно было сделать что-то - подраться, например. Но сейчас тяжело что-то говорить, когда игра уже проиграна.