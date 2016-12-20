Лукаш Кашпар: "Возвращаюсь в "Динамо" и готов играть в следующей игре"

Нападающий "Динамо" Лукаш Кашпар после победы над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что готов помогать команде уже в следующем матче. Комиссия по контрактным спорам КХЛ в понедельник приняла решение о том, что зарплата Кашпара должна быть снижена на 15% вместо 40%, которых хотело "Динамо".

– По всей этой ситуации говорить не буду, – приводит "Р-Спорт" слова Кашпара. – Все нормально, я возвращаюсь в "Динамо" и готов помогать команде побеждать. Чувствую себя отлично: я тренировался, я профессиональный хоккеист, так что готов играть уже в Нижнем Новгороде. В ВХЛ я провел только один матч, многого заметить не успел, хотя, разумеется, разница между лигами есть.