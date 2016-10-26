Лукаш Кашпар: "Надо больше бросать по воротам"

Нападающий "Динамо" Лукаш Кашпар после победы над рижскими одноклубниками (2:1Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о том, что его команде надо лучше работать в тех зонах, из которых можно забрасывать шайбы. Он добавил, что его команде было тяжело в первом периоде.

– Я очень рад мой реализованный буллит принес нашей команде два очка, – рассказал Каппар.

– Почему у "Динамо" не получается много забивать и как решаете эту проблему?

– Надо больше бросать по воротам. И лучше работать в тех зонах, из которых можно забрасывать шайбы.

– В первом периоде ваша команда проиграла почти все вбрасывания, да и вообще, казалось, что игра не идут.

- Да, нам было тяжело в первой двадцатиминутке. Трудно, когда много времени приходится тратить на то, чтобы отбирать у соперника шайбу на площадке.

– Пойдет ли пользу вашей команде пауза в чемпионате?

– У нас до перерыва осталась еще одна игра и все мысли только о ней. Готовиться к дальнейшему выступлению будем потом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)