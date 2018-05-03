Лучший защитник-бомбардир ВХЛ Назаревич заключил контракт с "Салаватом Юлаевым"

Защитник Илья Назаревич, ставший лучшим бомбардиром в регулярном чемпионате и в плей-офф ВХЛ сезона-2017/18, заключил двустороннее соглашение с "Салаватом Юлаевым". Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на один год.

В минувшем сезоне 25-летний защитник в составе "Динамо" провел 48 матчей в "регулярке" ВХЛ и набрал 38 (21+17) очков, а в плей-офф в 20 играх он отметился 14 (6+8) очками.