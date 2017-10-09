Лучший снайпер "Локомотива" Тальбо выбыл из строя минимум на 10 дней?

Ассистент капитана "Локомотива" Максим Тальбо из-за травмы выбыл из строя минимум на 10 дней, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Предполагается, что нападающий пропустит по меньшей мере четыре матча ярославцев в чемпионате КХЛ.

Лучший снайпер ярославцев 33-летний Тальбо в текущем сезоне провел 18 матчей, в которых отметился 6 баллами за результативность (5+1). Напомним, что "Локомотив" занимает шестое место в Западной конференции, команда набрала 29 очков в 18 матчах.