21:47 | Хоккей — КХЛ

"Лучший хоккеист Финляндии" переходит в "Сибирь"

1

"Сибирь" объявила о переходе лучшего игрока Финляндии, нападающего "Карпята" Юлиуса Юнттилы. Детали соглашения пока не разглашаются.

– Лучший игрок Финляндии переходит в "Сибирь"! – сообщается в официальном Твиттере "Сибири". – Юлиус Юнттила, добро пожаловать! Только что он стал чемпионом финской Liigi!

26-летний Юнттила в прошедшем сезоне сыграл в 53 матчах регулярного первенства Финляндии и набрал 52 (13+39) очков, за что получил приз лучшему игроку.

Нападающий также заигран за сборную Финляндии. Всего он провел 13 матчей, набрав 3 (0+3) очка. Вместе с национальной командой принимал участие в Олимпийских играх-2018.

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

PvsZ

О, а я уж подумал, что Патрик Лайне.

22:01

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!