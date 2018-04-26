"Лучший хоккеист Финляндии" переходит в "Сибирь"

"Сибирь" объявила о переходе лучшего игрока Финляндии, нападающего "Карпята" Юлиуса Юнттилы. Детали соглашения пока не разглашаются.

– Лучший игрок Финляндии переходит в "Сибирь"! – сообщается в официальном Твиттере "Сибири". – Юлиус Юнттила, добро пожаловать! Только что он стал чемпионом финской Liigi!

26-летний Юнттила в прошедшем сезоне сыграл в 53 матчах регулярного первенства Финляндии и набрал 52 (13+39) очков, за что получил приз лучшему игроку.

Нападающий также заигран за сборную Финляндии. Всего он провел 13 матчей, набрав 3 (0+3) очка. Вместе с национальной командой принимал участие в Олимпийских играх-2018.