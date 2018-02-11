Лучший бомбардир "Авангарда" Михеев, скорее всего, перейдет в СКА

Как стало известно "СЭ", лучший бомбардир "Авангарда" Илья Михеев, скорее всего, в межсезонье станет игроком СКА. Отметим, что 23-летний нападающий, чей контракт с омским клубом рассчитан до 2019 года, набрал в этом сезоне 37 (19+18) очков в 52 матчах.
В "Авангарде" опровергли информацию об уходе Михеева в СКА
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Бегущий человек
Не, ну понятно, что у СКА уйдут Ковальчук, Дацюк, Гусев. Может еще кто-то. Но Михеев же реально дальше 4-тройки не вылезет!?
21:10 11 февраля
Джон....Сильвер
У нас чемпионаты местные созданы на потеху олигархов. Ладно, баскетбольный ЦСКА хоть радует в Европе. А, что Газпромовские клубы? Зенит один раз выиграл УЕФА и все. Раз в 10 лет может попасть в четвертьфинал Евролиги. СКА хоккейный вообще - цирк для питерских клоунов! Баскетбольный Зенит...тут и писать не о чем. Хоккей был у нас посдледний внутренний чемпионат, где была конкуренция клубов, теперь и это отняли!
19:00 11 февраля
Владо
Норникель,почему вы так ненавидите российский баскетбол? За что плюёте в людей из других регионов? Неужели вы не понимаете что этим гробите сам смысл соревнований. Вся страна возмущена поведением МОК, ВАДА и прочим, а вы чем лучше?
15:54 11 февраля
Мальчиш-Кибальчиш
Газпром почему вы так ненавидите российский хоккей и футбол? За что плюёте в людей из других регионов? Неужели вы не понимаете что этим гробите сам смысл соревнований. Вся страна возмущена поведением МОК, ВАДА и прочим, а вы чем лучше?
15:46 11 февраля