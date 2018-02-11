Лучший бомбардир "Авангарда" Михеев, скорее всего, перейдет в СКА

Как стало известно "СЭ", лучший бомбардир "Авангарда" Илья Михеев, скорее всего, в межсезонье станет игроком СКА. Отметим, что 23-летний нападающий, чей контракт с омским клубом рассчитан до 2019 года, набрал в этом сезоне 37 (19+18) очков в 52 матчах.

В "Авангарде" опровергли информацию об уходе Михеева в СКА