Лоренсо Мельгарехо: "В "Спартаке" дружный коллектив. Фото из раздевалки говорят об этом"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом" отметил, что у красно-белых – сплоченная команда.

– Видим победные фотографии из раздевалки. То есть атмосфера в команде отличная? – спросили на пресс-конференции, на которой помимо Мельгарехо был и главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

На этот вопрос ответил парагваец.

– У нас дружный и сплоченный коллектив, – сказал Мельгарехо. – Фото из раздевалки говорят об этом. Цель у нас только одна – выиграть. Посмотрим, как все сложится. Я не могу предугадать, но сделаем все для победы.

Матч "Вильярреал" – "Спартак" состоится в четверг. Для выхода в плей-офф Лиги Европы московской команде нужна только победа. (Дмитрий Зеленов)