Локтионов вернулся в "Локомотив"

"Локомотив" подписал контракт с нападающим Андреем Локтионовым, информирует официальный сайт КХЛ. Сообщается, что с 27-летним форвардом заключено двухлетне соглашение.

Последние три сезона Локтионов выступал за "Локомотив", в межсезонье подписал просмотровый контракт с "Лос-Анджелесом", но калифорнийский клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение.

В прошлом сезоне Локтионов набрал 27 (12+15) очков в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, и 12 (4+8) очков в 15 встречах плей-офф.