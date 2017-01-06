Локтионов может продолжить карьеру в "Лас-Вегасе"

Нападающий "Локомотива" Андрей Локтионов может продолжить карьеру в НХЛ. Об этом сообщил его агент Игорь Ларионов. По его словам, один из вариантов для форварда – "Лас Вегас".

– Он проделывает очень большую работу, которую не видно с первого взгляда. Рано или поздно эта отдача будет приносить свои плоды, – цитирует Ларионова "Р-Спорт". – Претензий по тому, что он делает на льду, вообще нет никаких. Команда выигрывает, это радует, но этот факт не так сильно заметен в списке лучших бомбардиров лиги. Но Локтионов – один из тех, к кому возобновили интерес клубы НХЛ, и это радует.

– И много?

– Не буду спекулировать, но интерес есть. Тем более, Андрей летом будет свободным агентом, а в НХЛ появляется новый клуб – "Лас-Вегас". Это был бы неплохим вариантом для возобновления карьеры в НХЛ.