16:22 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Локомотив" забросил "Барысу" восемь шайб

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"Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Барыс" со счетом 8:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:8 (1:2, 0:2, 0:4)

Голы: Сан-Пьер - 4 (Доус, Боченски), 7:50 - 1:0. Апальков - 5 (Тальбо, Козун), 10:13 - 1:1. Козун - 5 (бол., Коледов, Контиола), 19:30 - 1:2. Козун - 6 (Контиола, Тальбо), 27:31 - 1:3. Чистов - 5 (Аверин), 29:56 - 1:4. Тальбо - 7 (Кронвалль, Контиола), 41:10 - 1:5. Полунин - 6 (бол., Рафиков, Коршков), 46:11 - 1:6. Красковский - 5 (бол., Рафиков, Полунин), 58:08 - 1:7. Мосалев - 3 (Галимов, Апальков), 59:44 - 1:8.

Вратари: Карлссон (Колесник, 29:56, 39:58 - 40:00) - Судницин.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 23 (1+15+7) - 30 (9+9+12).

Судьи: Кулев, Овчинников.

22 октября. Астана. "Барыс-Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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capitan76

Косоглазые - это Сан-Пьер, Доус и Боченски?

17:01

GoaLapagos

НОРМ ТАК КОСОГЛАЗЫХ ВЫНЕСЛИ

16:38

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