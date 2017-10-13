"Локомотив" забросил "Ак Барсу" шесть шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" на своем льду крупно обыграл "Ак Барс" – 6:2. Дубль у хозяев оформил Егор Коршков, у казанцев одна из шайб на счету Андрея Маркова. Ярославцы прервали четырехматчевую победную серию "барсов".

Несмотря на это, "Ак Барс" сохранил лидерство в Восточной конференции. "Локомотив" поднялся на пятую строчку на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Ак Барс" (Казань) - 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Голы: Апальков - 6, 6:15 - 1:0. Полунин - 1 (Рафиков, Коршков), 21:31 - 2:0. Коршков - 2 (Накладал, Красковский), 28:36 - 3:0. Коршков - 3, 30:55 - 4:0. Марков - 4 (бол., Секач), 38:26 - 4:1. Глухов - 3 (Яруллин, Марков), 47:00 - 4:2. Лугин - 3 (Алексеев), 49:56 - 5:2. Накладал - 4 (бол., Контиола), 53:43 - 6:2.

Вратари: Мурыгин - Гарипов (Билялов, 30:55).

Штраф: 12 - 65.

Броски: 45 (7+20+18) - 25 (6+11+8).

Судьи: Морозов, Соин.

13 октября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".