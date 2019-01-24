"Локомотив" забросил 7 шайб "Словану", не пропустив ни одной

"Локомотив" обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Данил Юртайкин. Еще по одному голу на счету Александра Елесина, Рушана Рафикова, Степана Санникова, Егора Коршкова и Николая Коваленко.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Ярославль) - "Слован" (Братислава) - 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
Голы: Коваленко - 5 (бол., Иванов, Каюмов), 12:06 - 1:0. Юртайкин - 7, 27:54 - 2:0. Рафиков - 4 (бол., Иванов, Осипов), 37:08 - 3:0. Санников - 8 (Афанасьев, Алексеев), 38:52 - 4:0. Коршков - 1 (Денисенко, Осипов), 46:43 - 5:0. Елесин - 4 (бол., Е. Аверин, Локтионов), 51:12 - 6:0. Юртайкин - 8 (бол., Рафиков, Алексеев), 51:40 - 7:0.
Вратари: Коновалов - Чильяк.
Штраф: 2 - 10.
Броски: 33 (15+7+11) - 26 (7+12+7).
Судьи: Ансонс, Кислов.
24 января. Ярославль. "Арена-2000".