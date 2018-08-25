"Локомотив" выплатил Деарне 10 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта, Тальбо - 20

"Локомотив", расторгший контракт с канадскими нападающими Давидом Деарне и Максимом Тальбо, выплатил им компенсации за досрочное расторжение: 10 и 20 миллионов рублей соответственно.

Напомним, что оба форварда вчера официально стали игроками "Авангарда", подписав однолетние соглашения.

34-летний обладатель Кубка Стэнли-2009 в составе "Питтсбурга" провел в Ярославле два сезона, набрав в 103 матчах регулярного чемпионата 55 (23+32) очков, и 8 (3+5) очков в 23 играх плей-офф.

31-летний Деарне прошлый сезон провел в "Рейнджерс", в 71-м матча набрав 28 (6+22) очков. В межсезонье он подписал контракт с "Локомотивом", однако не подошел требованиям главного тренера Дмитрия Квартальнова. (Алексей ШЕВЧЕНКО)