"Локомотив" в овертайме уступил "Словану"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Слован" на выезде одолел "Локомотив" – 3:2 ОТ. Решающая шайба на счету Джеффа Тэйффа. Для его команды эта победа стала лишь третьей в последних восьми играх. Для ярославцев поражение стало уже четвертым подряд.

Этот успех позволил "Словану" подняться на 12-е место в таблице Западной конференции. "Локомотив" занимает шестую позицию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Слован" (Братислава) – 2:3 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Чипчура - 2, 11:03 - 0:1. Кундратек - 1 (Штясны), 12:26 - 0:2. Полунин - 5 (бол., Красковский, Коршков), 42:48 - 1:2. Контиола - 5 (бол., Козун, Кронвалль), 53:46 - 2:2. Тэйфф - 5 (Лушняк, Кундратек), 64:37 - 2:3.

Вратари: Судницин - Погге.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 33 (13+8+12+0) - 21 (7+4+6+4).

Судьи: Бутурлин, Комаров.

10 октября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".