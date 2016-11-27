"Локомотив" в гостях победил "Салават Юлаев"

"Локомотив" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Салавату Юлаеву" – 2:1. Решающая шайба на счету нападающего Брэндона Козуна. Ярославский клуб одержал первую победу в последних четырех матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Контиола - 10 (Тальбо, Козун), 23:16 - 0:1. Козун - 10 (Контиола, Тальбо), 38:17 - 0:2. Паршин - 6 (Хартикайнен), 38:38 - 1:2.

Вратари: Гаврилов (59:11) - Мурыгин.

Штраф: 11 - 11.

Броски: 23 (7+7+9) - 24 (12+5+7).

Судьи: Наумов, Одиньш.

27 ноября. Уфа. "Уфа Арена".