"Локомотив" в гостях победил новокузнецкий "Металлург", Контиола оформил дубль

"Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил новокузнецкий "Металлург" со счетом 2:1. Дубль оформил Петри Контиола.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Контиола - 15 (бол., Козун, Кронвалль), 33:09 - 0:1. Лебедев - 3, 43:17 - 1:1. Контиола - 16 (бол.), 51:08 - 1:2.

Вратари: Хакимов (59:30) - Мурыгин.

Штраф: 20 - 6.

Броски: 27 (8+9+10) - 44 (9+20+15).

Судьи: Бирин, Фатеев.

5 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.