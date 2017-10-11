"Локомотив" в гостях победил "Нефтехимик"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" в гостях обыграл "Нефтехимик" - 3:1. В составе победителей по разу отличились Рушан Рафиков, Петри Контиола и Даниил Апальков, за хозяев забил Дэн Секстон.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Рафиков - 1 (Коршков, Картаев), 8:05 - 0:1. Секстон - 4 (Граборенко), 30:01 - 1:1. Контиола - 5 (Апальков, Рафиков), 39:55 - 1:2. Апальков - 5 (Аверин, Мурыгин), 43:37 - 1:3.
Вратари: Макаров (58:44) - Мурыгин.
Штраф: 10 - 10.
Броски: 36 (8+10+18) - 35 (8+14+13).
Судьи: Гусев, Одиньш.
11 октября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".
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