"Локомотив" уступил рижскому "Динамо"

Рижское "Динамо" обыграло "Локомотив" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Микелис Редлихс, Гинтс Мейя и Линус Виделль. У "Локо" шайбы забрасывали Егор Аверин и Рушан Рафиков.

"Динамо" набрало 23 очка и занимает седьмое место в Западной конференции. У "Локомотива" 32 очка и четвертое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Редлихс - 2 (Дарзиньш), 4:17 - 1:0. Мейя - 2 (Гимаев, Гегерис), 5:35 - 2:0. Е. Аверин - 5 (Н. Аверин), 30:27 - 2:1. Рафиков - 2 (Алексеев, Картаев), 32:39 - 2:2. Виделль - 13 (Редлихс), 48:21 - 3:2.

Вратари: Билялов - Коновалов (Салак, 5:35, 59:14).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 20 (10+3+7) - 39 (14+17+8).

Судьи: Васильев, Гашилов.

1 ноября. Рига. "Арена Рига".

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