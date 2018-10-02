"Локомотив" уступил "Нефтехимику"

"Локомотив" проиграл "Нефтехимику" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У победителей отличились Андрей Сергеев (дважды), Юусо Пуустинен и Павел Куликов.

У "Локо" голы в активе Андрея Локтионова и Петри Контиолы. "Нефтехимик" набрал 13 очков и занимает восьмое место на Востоке. У "Локомотива" 15 очков и четвертая позиция на Западе.

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"Локомотив" (Ярославль) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Пуустинен - 8 (Няттинен), 8:31 - 0:1. Локтионов - 4 (бол., Козун, Накладал), 13:22 - 1:1. Контиола - 4 (бол., Козун), 25:59 - 2:1. Сергеев - 1 (Няттинен, Пуустинен), 29:11 - 2:2. Куликов - 3, 38:32 - 2:3. Сергеев - 2 (Няттинен, Полашек), 47:27 - 2:4.

Вратари: Исаев (Коновалов, 20:00, 58:53) - Ежов.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 34 (8+14+12) - 31 (11+14+6).

Судьи: Букин, Спирин.

2 октября. Ярославль. "Арена-2000".

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