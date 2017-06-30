"Локомотив" установил борта с подсветкой на "Арене-2000"

"Локомотив" готовит "Арену-2000" в преддверии нового сезона регулярного чемпионата КХЛ. На стадионе были установлены новые борта с подсветкой и светодиодными экранами.

Напомним, что в минувшем сезоне "Локомотив" дошел до финала Западной конференции, где проиграл СКА со счетом 0-4 в серии. На своем пути ярославцы были сильнее минского "Динамо" и ЦСКА.