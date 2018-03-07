"Локомотив" стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

"Локомотив" на выезде обыграл "Торпедо" (3:2 ОТ) в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Ярославцы довели счет в серии до 4-0 и вышли в следующий раунд плей-офф.

Автором победной шайбы стал Артем Ильенко. Также в составе команды Дмитрия Квартальнова отличились Александр Елесин и Стаффан Крунвалль. У проигравших по одному точному броску нанесли Денис Паршин и Юрий Сергиенко.

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Третий матч



"Торпедо" - "Локомотив" - 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Паршин - 1 (Шуленин), 10:21 - 1:0. Елесин - 1, 18:32 - 1:1. Крунвалль - 2 (бол., Козун, Контиола), 23:18 - 1:2. Сергиенко - 2, 45:25 - 2:2. Ильенко - 2, 84:44 - 2:3.

Вратари: Лисутин (Галимов, 23:18) - Мурыгин.

Штраф: 6 - 29.

Броски: 33 (11+10+6+6) - 33 (9+4+14+6).

Судьи: Лаврентьев, Наумов.

7 марта. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Счет в серии: 4-0