"Локомотив" с минимальным счетом обыграл "Кузню"

"Локомотив" на своем льду нанес поражение новокузнецкому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 1:0, а единственную шайбу забросил Аверин в первом периоде. Новокузнецкая команда потерпела четвертое поражение подряд.

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"Локомотив" (Ярославль) - "Металлург" (Новокузнецк) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Аверин - 1 (Пашнин, Локтионов), 12:40

Вратари: Мурыгин - Кареев (59:32 - 59:54).

Штраф: 8 - 14.

Броски: 27 (8+7+12) - 10 (2+5+3).

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

2 сентября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".