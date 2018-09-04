21:31 | Хоккей — КХЛ

"Локомотив" разгромил "Сибирь"


"Локомотив" разгромил "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:0. В составе ярославского клуба отличились нападающие Петри Контиола (дважды), Николай Коваленко, Денис Алексеев и Егор Аверин

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"Локомотив" (Ярославль) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Контиола - 1 (бол., Апальков, Локтионов), 2:07 - 1:0. Коваленко - 1 (Каюмов, Афанасьев), 22:44 - 2:0. Алексеев - 1 (Санников, Апальков), 26:49 - 3:0. Контиола - 2 (Козун), 34:32 - 4:0. Е. Аверин - 1 (Санников), 49:52 - 5:0.

Вратари: Салак - Красиков (Тэйлор, 34:32).

Штраф: 10 - 35.

Броски: 40 (16+14+10) - 17 (3+9+5).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

4 сентября. Ярославль. "Арена-2000".

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