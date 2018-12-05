"Локомотив" разгромил "Амур". Черепанов забросил победную шайбу

"Локомотив" разгромил "Амур" в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0. В составле ярославской команды отличился защитник Никита Черепанов, а также нападающие Данил Юртайкин и Петри Контиола.

"Локомотив" занимает третье место в Западной конференции с 49 очками. "Амур" располгается на 12-й строчке в Восточной конференции с 24 баллами.

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"Локомотив" (Ярославль) – "Амур" (Хабаровск) – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Черепанов – 2 (Иванов, Каюмов), 2:03 – 1:0. Юртайкин – 5 (Контиола), 2:59 – 2:0. Контиола – 8 (бол., Накладал), 39:48 – 3:0.

Вратари: Салак – Лангхамер (Аликин, 2:59).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 25 (10+10+5) – 33 (6+10+17).

Судьи: Кулев, Одиньш.

5 декабря. Ярославль. "Арена-2000".