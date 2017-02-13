"Локомотив" разгромил "Адмирал"

"Локомотив" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Адмирал". В составе ярославской команды по 2 (1+1) очка набрали нападающие Андрей Локтионов и Александр Полунин.

"Локомотив" занимает третье место в Западной конференции, "Адмирал" – седьмой на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Адмирал" (Владивосток) – 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Голы: Полунин - 8 (Ильенко, Локтионов), 1:04 - 1:0. Накладал - 3 (бол., Козун), 21:52 - 2:0. Галимов - 5 (Картаев), 39:05 - 3:0. Локтионов - 12 (Полунин), 46:08 - 4:0. Апальков - 6 (Коледов), 50:53 - 5:0. Алексеев - 3 (Конев, Краснослободцев), 51:20 - 5:1. Коледов - 5, 56:19 - 6:1.

Вратари: Мурыгин - Бобков.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 34 (13+11+10) - 41 (11+15+15).

Судьи: Бутурлин, Оленин.

13 февраля. Ярославль. УКРК "Арена 2000".