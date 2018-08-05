"Локомотив" проиграл олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open

Олимпийская сборная России победила "Локомотив" в предсезонном турнире Sochi Hockey Open со счетом 3:2.

В составе железнодорожников голы забили Владислав Картаев и Николай Аверин. В олимпийской сборной шайбы забросили Андрей Светлаков, Андрей Чибисов и Николай Демидов.

Sochi Hockey Open

"Локомотив" (Ярославль) - "Россия (олимп.)" - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Светлаков - 1 (бол., Миронов, Кузьменко), 10:24 - 0:1. Картаев - 1 (бол., Красковский, Коледов), 13:09 - 1:1. Н. Аверин - 1 (Беляев), 23:27 - 2:1. Чибисов - 1 (Ткачев, Зернов), 38:48 - 2:2. Демидов - 1 (бол., Ильенко, Миронов), 41:29 - 2:3.

Нереализованный буллит: Коваленко (50:35, Локомотив).

Вратари: Салак (58:30) - Ежов. Судьи: Гофман, Оленин.

5 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой". 2773 зрителя.