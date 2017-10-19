"Локомотив" проиграл "Нефтехимику", прервав трехматчевую серию

В матче регулярного чемпионат КХЛ "Локомотив" уступил "Нефтехимику" – 2:1.

В составе нижнекамцев заброшенными шайбами отличились нападающие Павел Здунов и Александр Авцин. Единственный гол в составе железнодорожников забил защитник Павел Коледов.

Таким образом, ярославцы прервали беспроигрышную серию, которая составляла три матча подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Здунов - 3 (Сергеев, Галимов), 0:03 - 0:1. Коледов - 1 (Лугин, Мосалев), 7:02 - 1:1. Авцин - 8 (Нестрашил), 54:48 - 1:2.

Вратари: Мурыгин (Судницин, 40:00, 59:20) - Ежов.

Штраф: 6 - 22.

Броски: 36 (9+15+12) - 28 (9+9+10).

Судьи: Гофман, Наумов.

19 октября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Турнирная таблица – здесь