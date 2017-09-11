"Локомотив" прервал трехматчевую беспроигрышную серию "Автомобилиста"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" одержал победу над "Автомобилистом" (3:2).

На голы Петри Контиолы, Дениса Мосалева и Стаффана Кронвалля екатеринбуржцы отвели шайбами Алексея Василевского и Алексея Михнова. Отметим, что до этой встречи подопечные Владимира Крикунова не проигрывали три матча подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Контиола – 4 (бол., Козун, Кронвалль), 6:04 – 1:0. Мосалев – 1 (Коледов, Картаев), 28:01 – 2:0. Кронвалль – 1 (Накладал, Контиола), 44:01 – 3:0. Василевский – 3 (бол., Крикунов, Кучерявенко), 46:07 – 3:1. Михнов – 3 (Мишарин), 48:30 – 3:2.

Вратари: Судницин – Коварж (59:30).

Штраф: 18 – 10.

Броски: 26 (7+14+5) – 24 (8+5+11).

Судьи: Беляев, Сергеев.

11 сентября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".