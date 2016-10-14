"Локомотив" прервал серию поражений, выиграв у "Медвешчака"

"Локомотив" на своем льду обыграл "Медвешчак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал 24-летний нападающий Эмиль Галимов. Эта победа стала для ярославской команде первой за последние пять матчей в лиге. Загребский коллектив же проиграл в третьей встрече кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Медвешчак" (Загреб) - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Контиола - 6 (Козун), 5:10 - 1:0. Галимов - 2 (Апальков, Мосалев), 18:52 - 2:0. Жиру - 8 (Хедберг, Болдюк), 36:09 - 2:1.

Вратари: Мурыгин - Тэйлор (58:36).

Штраф: 12 - 14.

Броски: 20 (7+8+5) - 26 (10+13+3).

Судьи: Ибатулин, Морозов.

14 октября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".