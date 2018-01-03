"Локомотив" прервал четырехматчевую победную серию "Автомобилиста"

"Автомобилист" дома проиграл "Локомотиву" (5:6 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева площадки прервали четырехматчевую победную серию. Гости, в свою очередь, лдержали победу после двух проигранных встреч кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Локомотив" (Ярославль) - 5:6 Б (1:1, 2:2, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Апальков - 15 (Коршков), 10:02 - 0:1. Голышев - 13, 11:12 - 1:1. Василевский - 8 (Крикунов), 20:33 - 2:1. Кронвалль - 8 (Тальбо), 24:03 - 2:2. Любушкин - 2 (бол., Лекомцев, Коршков), 30:08 - 2:3. Трямкин - 8 (бол., Гареев, Василевский), 38:10 - 3:3. Локтионов - 5 (Аверин, Мосалев), 40:12 - 3:4. Чесалин - 15 (бол., Голышев, Куляш), 47:39 - 4:4. Крикунов - 8 (Тимашов, Кинг), 56:40 - 5:4. Коршков - 8 (Накладал, Кронвалль), 59:23 - 5:5.

Победный буллит: Локтионов.

Вратари: Коварж - Судницин (58:45 - 58:51, 58:57 - 59:23).

Штраф: 9 - 25.

Броски: 34 (7+17+6+4) - 45 (19+7+12+7).

Судьи: Ибатулин, Сидоренко.

3 января. Екатеринбург. КРК "Уралец".