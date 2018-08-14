"Локомотив" представил тизер новой формы команды в своем официальном Твиттере.
Форма будет выполена в красном цвете. Сообщается, что официальная презентация экипировки состоится 16-го августа на домашней арене клуба.
В минувшем сезоне "Локомотив" занял четвертое место в Западной конференции КХЛ, набрав 99 очков в 56 матчах.
Ждёте? И не напрасно...– HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 14 августа 2018 г.
Представляем вашему вниманию тизер новой игровой формы "Локомотива". Официальная презентация - 16-го августа в "Арене-2000". pic.twitter.com/GVuH7KYrXD
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