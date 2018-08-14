"Локомотив" представил тизер новой формы команды в своем официальном Твиттере.

Форма будет выполена в красном цвете. Сообщается, что официальная презентация экипировки состоится 16-го августа на домашней арене клуба.

В минувшем сезоне "Локомотив" занял четвертое место в Западной конференции КХЛ, набрав 99 очков в 56 матчах.