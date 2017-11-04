"Локомотив" поставил Квартальнову задачу привлекать к основе воспитанников

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев отметил, что перед главным тренером Дмитрием Квартальновым поставлена задача, чтобы в основном составе команды обязательно присутствовали воспитанники школы клуба.

"Локомотив" объявил о назначении Квартальнова 4 октября. На этом посту специалист сменил Алексея Кудашова.

- Такая задача, безусловно, была поставлена, - цитирует ТАСС Яковлева. -Появление собственных воспитанников в основной команде клуба - один из ключевых принципов нашей стратегии. Задача по планомерному и широкому привлечению молодых ребят ставится перед всеми тренерами "Локомотива".

Но еще раз подчеркну, что один из основных принципов нашего клуба при формировании состава - это опора на собственных воспитанников. Часть из них уже дебютировала в лиге в текущем чемпионате, в дальнейшем будем привлекать и других своих воспитанников. Именно за счет этих ребят и будем поддерживать глубину состава.



