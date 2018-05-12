"Локомотив" подписал Салака и продлил контракт с Контиолой

Чешский вратарь Александр Салак подписал контракт с "Локомотивом", информирует пресс– служба КХЛ. Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано на один год.

Салак с 2014 года выступал за "Сибирь". На его счету в составе клуба 148 матчей. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей (14 побед, 17 поражений). В среднем он отражал 91,7 процента бросков и пропускал 2,53 шайбы за игру. Ранее голкипер выступал за СКА.

Также ярославский клуб заключил новый однолетний контракт с нападающим Петри Контиолой. В прошедшем сезоне 33-летний финн провел 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 (11+16) очков. В плей-офф на его счету 9 матчей и 5 (1+4) очков.