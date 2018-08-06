"Локомотив" подписал контракты с пятью игроками

"Локомотив" заключил контракты с пятью игроками – защитником Марком Павликовым, нападающими Павлом Кудрявцевым, Егором Фатеевым, Иваном Лисиным и Кириллом Слепцом, информирует пресс-служба клуба.

Новые соглашения рассчитаны до 2021 года. Все пять игроков стали чемпионами МХЛ в прошедшем сезоне.

19-летний Павликов в 61 матче за "Локо" в регулярном чемпионате забросил 8 шайб и сделал 20 результативных передач. В 15 играх плей-офф на его счету 1 (0+1) очко.

20-летний Кудрявцев в сезоне-2017/18 выступал в ВХЛ за "Рязань", а также в МХЛ за "Локо". В 41 матче регулярного чемпионата ВХЛ он набрал 10 (6+4) очков. В 22 встречах регулярного чемпионата МХЛ на его счету 12 (5+7) очков, а в 16 играх плей-офф – 10 (6+4) баллов.

20-летний Фатеев в минувшем сезоне сыграл 14 матчей в регулярке, в которых забросил 3 шайбы и сделал 1 результативную передачу.

19-летний Лисин в сезоне-2017/18 помимо МХЛ также играл в НМХЛ за "Локо-Ярославль".

19-летний Слепец в прошлом сезоне играл в НМХЛ, в МХЛ и в ВХЛ. Кроме того, он привлекался к матчам за молодежную сборную России.