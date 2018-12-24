11:45 | Хоккей — КХЛ

"Локомотив" подписал контракт с Коротковым

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"Локомотив" заключил полноценное соглашение с нападающим Евгением Коротковым. Контракт с 31-летним форвардом рассчитан до конца сезона.

Коротков в трех матчах в составе команды отдал одну результативную передачу при показателе полезности "+1". Напомним, что нынешний сезон форвард начинал в составе "Северстали", за которую он провел 14 матчей, отдал три результативные передачи при показателе полезности "-5!. 

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