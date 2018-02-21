"Локомотив" победил "Торпедо" в товарищеском матче

"Локомотив" обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 5:3 в рамках товарищеской встречи. В составе победителей по шайбе забросили Николай Коваленко, Павел Коледов, Владислав Картаев, Артем Ильенко и Александр Кадейкин. У "Торпедо" отличились Иван Захарчук, Павел Медведев и Федор Беляков.

Товарищеский матч

"Локомотив" (Ярославль) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Голы: Коваленко - 1 (Полунин), 5:19 - 1:0. Коледов - 2 (Красковский, Коршков), 15:14 - 2:0. И. Захарчук - 1 (Краснослободцев, Жуков), 15:52 - 2:1. Медведев - 2 (Грачев), 21:47 - 2:2. Беляков - 1 (Баранцев, Дугин), 24:50 - 2:3. Картаев - 2 (Пайгин, Тальбо), 25:09 - 3:3. Ильенко - 1, 48:12 - 4:3. Кадейкин - 2 (Полунин, Коваленко), 48:49 - 5:3.

Вратари: Судницин - Лисутин (Галимов, 30:54).

Судьи: Белов, Кулев.

21 февраля. Ярославль. УКРК "Арена 2000".