"Локомотив" победил "Спартак"

"Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Спартак" со счетом 6:3. Для красно-белых это третье поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Спартак" (Москва) - 6:3 (0:0, 4:2, 2:1)

Голы: Лещенко - 1, 22:08 - 0:1. Красковский - 2 (Коршков), 24:13 - 1:1. Козун - 2 (Коледов), 25:20 - 2:1. Галимов - 1 (Рафиков), 26:32 - 3:1. Красковский - 3 (Гавриков, Коршков), 30:54 - 4:1. Васильев - 3 (Хегстрем), 39:00 - 4:2. Полунин - 1 (Пашнин, Коршков), 47:48 - 5:2. Локтионов - 2 (Фатеев, Козун), 58:46 - 6:2. Стоа - 6 (Радил), 59:14 - 6:3.

Вратари: Мурыгин (25:01 - 25:20) - Свенссон (Трушков, 30:54).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 34 (7+15+12) - 18 (4+6+8).

Судьи: Гусев, Кулев.

20 сентября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".