"Локомотив" победил "Слован"

"Локомотив" обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападющие Андрей Локтионов, Степан Санников и Даниил Апальков.

"Локомотив" набрал 34 очка и закрепился на 4-м месте на Западе. "Слован" с 20 баллами располагается на 10-й строчке.

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"Слован" (Братислава) - "Локомотив" (Ярославль) - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Локтионов - 7 (Апальков), 38:09 - 0:1. Санников - 4 (Е. Аверин), 38:29 - 0:2. Апальков - 4 (Крунвалль, Кутузов), 50:12 - 0:3.

Вратари: Чильяк - Салак.

Штраф: 14 - 12.

Броски: 18 (5+6+7) - 28 (4+11+13).

Судьи: Ансонс, Гусев.

3 ноября. Братислава. "Словнафт-Арена".

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