"Локомотив" победил СКА во втором матче серии плей-офф

"Локомотив" в гостях обыграл СКА со счетом 2:1 во втором матче серии плей-офф. Ярославцы сравняли счет в серии, 1-1.
После первого периода армейцы вели в счете благодаря голу Вадима Шипачева, а во втором отрезке встречи в составе "Локо" отличились Артур Каюмов и Илья Любушкин.
КХЛ
Западная конференция
1/2 финала
Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Ярославль) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Шипачев - 3 (Ковальчук, Зуб), 13:55 - 1:0. Каюмов - 1 (бол., Локтионов, Мосалев), 27:54 - 1:1. Любушкин - 1 (Красковский), 38:45 - 1:2.
Вратари: Коскинен (58:22) - Судницин.
Штраф: 14 - 24.
Броски: 29 (12+6+11) - 36 (8+21+7).
Судьи: Раводин, Сидоренко.
17 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Счет в серии: 1-1 (4-0).
Материалы других СМИ
rilks
Женек10, это ты мне? Посмотри внимательнее мой скромный твит до конца. Я лишь скопировал истерику
21:01
sabitt
Все по делу...Во втором периоде СКА был хуже Локо!Победит сильнейший,верю в армейцев!
20:50
shvedero
ахахах, цирк не только в кхл, но и в комментариях под их матчами.. всем плевать) настоящий по и борьба начнется в конце апреля , когда начнется кубок стэнли, а это нафиг никому не надо ))
20:47
Женек10
rilks пукан разорван что ли? за вас не болеет НИКТО за пределами газпрома. позор России
20:41
rilks
Владо Сколько истерии с пеной на зубах было,что всё ясно,всё решено,что решено ещё в начале сезона,в конце прошлого сезона и тд и тп. Что КХЛ не интересна тем,что есть СКА (ЦСКА с его предсезонной закупкой 40! игроков и выноса в одну калитку своих сегодняшних соперников разумеется не в счёт).Теперь уже радостно-сопливая истерия сраных псевдознатоков-аналитиков по поводу проигрыша,что ж может быть слаще собственного куя во рту.Ну ничего,погодите,ещё захлебнётесь соей рвотой от конечного итога противостояния.И порадуются уже другие.Вы же,падлы,не вся же наша страна,немалая часть народа болеет и за СКА. И вас,псы вонючие, от этой злобы что б инсульт вдрызг разбил. \\\\\\\\\ уважаемый, вас кондрашка еще не хватила? Скорую не вызывали?)))) Судя по вашей истерике, она явно не будет лишней. Инсульт, кстати, зря упомянули, как бы вас не разбил.
20:37
SV13
Россия за Локомотив.!!
20:36
пал
Молодцы , Ярик! Опустили газовых вонючек на глазах ГЛАВНЫХ газовых вонючек.
20:30
Есть мнение...
Упёртый русский--- Москва, она большая.)
20:25
Упёртый русский
Странные тут люди пишут... Зло - это пиндосня. Или сейчас вон - островные саксы. Вот это - зло так зло. А СКА - это друзья-соперники. Я из Москвы, если что. :)
20:21
Владо
Сколько истерии с пеной на зубах было,что всё ясно,всё решено,что решено ещё в начале сезона,в конце прошлого сезона и тд и тп. Что КХЛ не интересна тем,что есть СКА (ЦСКА с его предсезонной закупкой 40! игроков и выноса в одну калитку своих сегодняшних соперников разумеется не в счёт).Теперь уже радостно-сопливая истерия сраных псевдознатоков-аналитиков по поводу проигрыша,что ж может быть слаще собственного куя во рту.Ну ничего,погодите,ещё захлебнётесь соей рвотой от конечного итога противостояния.И порадуются уже другие.Вы же,падлы,не вся же наша страна,немалая часть народа болеет и за СКА. И вас,псы вонючие, от этой злобы что б инсульт вдрызг разбил.
20:21
veter2001
Облезлый кот откуда-то вылез...
20:20
Кот Василий
Зло опущено! И оба раза у себя в логове. Сначала лейпциг постарался,теперь вот локо)
20:08
Электросталец
молоток паровоз
20:07
Упёртый русский
СКА не выиграет Кубок Гагарина в этом году. Пик формы уже прошёл у игроков. А для ветеранов это очень ощутимо. Локо то пройдут, наверняка, но вот с ЦСКА шансов будет совсем мало. Просто дровишек не хватит бодаться с честолюбивой молодёжью!
20:04
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Все нормально. Просто СКА хочет закончить серию дома. Две победы в Ярике и потом прихлопнут паровоз в Ледовом.
20:02
Мнух
Да подождите вы...Сейчас выяснится что вторую шайбу игроки Локомотива забили клюшкой и на коньках, а в это время был изменен регламент КХЛ на секунд, отменят гол, присудят победу СКАхлу...=)))
20:00
kauperwood37
цскальные размечтались уже...воняйте, убогие, недолго вам радоваться
19:58
redgy
shpasic как же так? ведь говорили, что в западной конференции всё решено.\\\ Да, надеялись сглазить). Как видим сработало!
19:58
Destvor
Страну с победой!!!
19:52
Есть мнение...
Квартальнову удачи, от всей души!!!!!
19:42
rusfed 2.0
Когда добро побеждает зло )
19:40
shpasic
как же так? ведь говорили, что в западной конференции всё решено.
19:39
Бабасян Арсен Ноунеймович
На классе!))
19:38
redgy
Супер нежданчик) Даже перебросали!
19:37
shpakЪ
Вчера ничего похожего Локо не показал! Молодцы!
19:35
Andrewxyz
Локо, вперед! Очень любопытно будет посмотреть серию ЦСКА - Локо.
19:34
foreverCSKAforever
Спасибо, Локо! Удачи вам в дальнейшей серии!
19:34