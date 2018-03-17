"Локомотив" победил СКА во втором матче серии плей-офф

"Локомотив" в гостях обыграл СКА со счетом 2:1 во втором матче серии плей-офф. Ярославцы сравняли счет в серии, 1-1.

После первого периода армейцы вели в счете благодаря голу Вадима Шипачева, а во втором отрезке встречи в составе "Локо" отличились Артур Каюмов и Илья Любушкин.

КХЛ

Западная конференция

1/2 финала

Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Ярославль) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Шипачев - 3 (Ковальчук, Зуб), 13:55 - 1:0. Каюмов - 1 (бол., Локтионов, Мосалев), 27:54 - 1:1. Любушкин - 1 (Красковский), 38:45 - 1:2.

Вратари: Коскинен (58:22) - Судницин.

Штраф: 14 - 24.

Броски: 29 (12+6+11) - 36 (8+21+7).

Судьи: Раводин, Сидоренко.

17 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Счет в серии: 1-1 (4-0).