"Локомотив" победил "Северсталь" в товарищеском матче

"Локомотив" на своем льду обыграл "Северсталь" со счетом 3:1 в товарищеском матче. Отметим, что череповецкий клуб вел в счете в начале встречи после гола Дмитрия Кагарлицкого, затем у ярославцев отличились Андрей Локтионов, Александр Полунин и Егор Коршков.

Товарищеский матч

"Локомотив" (Ярославль) – "Северсталь" (Череповец) – 3:1 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Кагарлицкий – 3 – 0:1. Локтионов – 1 (Елесин, Мосалев), 1:00 – 1:1. Полунин – 2 (Громов), 12:00 – 2:1. Коршков – 4, 34:00 – 3:1.

Вратари: Мурыгин – Магарилов.

19 февраля. Ярославль. УКРК "Арена 2000".