"Локомотив" победил "Северсталь", команды забросили 11 шайб на двоих

"Локомотив" в овертайме обыграл "Северсталь" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы прервали двухматчевую серию неудач в лиге, череповецкий клуб потерпел второе поражение кряду.

В составе гостей по шайбе забросили Якуб Накладал, Александр Елесин, Артем Ильенко, Стаффан Крунвалль, Георгий Иванов, а победную шайбу в овертайме забросил Брэндон Козун. У "Северстали" забивали Дмитрий Кагарлицкий, Руслан Карлин, Павел Чернов, Николай Стасенко и Александр Евсеенков.

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Регулярный чемпионат

"Северсталь" – "Локомотив" – 5:6 ОТ (2:0, 1:4, 2:1, 0:1)

Голы: Кагарлицкий - 16 (бол.), 8:48 - 1:0. Карлин - 7, 16:52 - 2:0. Накладал - 8 (Контиола), 20:40 - 2:1. Елесин - 4 (Аверин, Коршков), 22:07 - 2:2. Ильенко - 1 (Коледов, Черепанов), 25:52 - 2:3. Крунвалль - 10, 35:44 - 2:4. Чернов - 11 (бол., Бумагин), 39:47 - 3:4. Стасенко - 2 (бол., Евсеенков), 45:23 - 4:4. Иванов - 1 (Коршков), 46:00 - 4:5. Евсеенков - 6 (бол., Кагарлицкий), 53:20 - 5:5. Козун - 13 (Локтионов), 60:41 - 5:6.

Вратари: Гудачек (Артамкин, 35:44) - Судницин.

Штраф: 10 - 18.

Броски: 33 (18+5+10+0) - 39 (8+23+7+1).

Судьи: Беляев, Овчинников.

18 января. Череповец. Ледовый дворец.