"Локомотив" победил "Салават", уступая 0:2

"Локомотив" на своей площадке в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Салават Юлаев" (4:2). В первом периоде уфимцы повели со счетом 2:0, но затем ярославцы забросили четыре шайбы подряд.

Форвард "Локомотива" грубо атаковал вратаря "Салавата Юлаева" //

Кемппайнен: гол и удаление до конца матча за 40 секунд

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Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

​Голы: Кемппайнен – 3 (бол., Хартикайнен), 6:50 – 0:1. Майоров – 2 (мен., Панин, Кадейкин), 11:25 – 0:2. Ильенко – 1 (Е. Аверин, Юртайкин), 13:58 – 1:2. Елесин – 1 (Иванов, Каюмов), 22:10 – 2:2. Накладал – 1 (бол., Локтионов), 29:34 – 3:2. Кутузов – 1 (Козун, Локтионов), 48:26 – 4:2.

Вратари: Коновалов – Метсола (Кареев, 20:00, 58:58 – 59:35).

Штраф: 31 – 31.

Броски: 40 (15+21+4) – 27 (16+4+7).

Судьи: Гофман, Соин.

6 сентября. Ярославль. "Арена-2000". 8000 зрителей.