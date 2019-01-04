"Локомотив" победил рижское "Динамо" в домашнем матче

"Локомотив" обыграл рижское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Брэндон Козун.

"Локомотив" набрал 59 очков и закрепился на 4-м месте в Западной конференции. "Динамо" с 42 баллами располагается на 9-й строчке.

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"Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Рига) - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Виделль - 21 (Дарзиньш), 45:19 - 0:1. Алексеев - 9 (Козун, Рафиков), 47:24 - 1:1. Козун - 12 (бол., Накладал, Крунвалль), 59:41 - 2:1.

Вратари: Коновалов - Билялов (59:41).

Штраф: 4 - 22.

Броски: 34 (10+11+13) - 22 (6+7+9).

Судьи: Морозов, Сергеев.

4 января. Ярославль. "Арена-2000".

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